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В рамках празднования Дня ВМФ в Калининграде пройдет акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»
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В рамках празднования Дня ВМФ в Калининграде пройдет акция «Есть такая профессия — Родину защищать!» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Планируется, что на территории Музея мирового океана будут представлены образцы современной техники и вооружения Балтийского флота, развернута выставка военной формы одежды, экипировки, различных спасательных средств.
В День ВМФ на территории Музея мирового океана в Калининграде пройдет информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!».
Будут представлены образцы современной техники и вооружения Балтийского флота, развернута выставка образцов военной формы одежды, экипировки и различных спасательных средств. Помимо этого, здесь же будет выставлена боевая техника из соединений и воинских частей сухопутных и береговых войск и ПВО Балтийского флота.
Специально для гостей мероприятия будут развернуты армейские палатки, в которых разместят выставочные стенды с экипировкой, снаряжением и символикой Военно-Морского Флота, сухопутных и береговых войск Балтийского флота, морской авиации и ПВО Балтийского флота.
В ходе акции на мобильном пункте отбора граждан на военную службу по контракту каждый желающий сможет пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы. В первую очередь набор на военную службу по контракту будет производиться в соединения и воинские части Западного военного округа. Специалисты пункта отбора предложат заинтересованным лицам воинские должности и расскажут о географии службы. Кандидаты смогут узнать о социальных преимуществах, льготах, денежном и вещевом довольствии военнослужащих.
На концертной площадке выступят артисты ансамбля песни и пляски Балтийского флота, оркестр штаба Балтийского флота, а также творческие коллективы Калининграда и области.
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