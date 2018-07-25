В канун празднования Дня ВМФ около 7,5 тыс. военнослужащих обеспечены новой парадной формой одежды

Участников военно-морских парадов оденут в форму белого и черного цветов. Также была изготовлена стилизованная форма образца 1945 года.

В канун празднования Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) около 7,5 тыс. военнослужащих обеспечены новой парадной формой одежды.

Участников военно-морских парадов оденут в форму белого и черного цветов. Также была изготовлена стилизованная форма образца 1945 года (в подобной форме шел личный состав на Параде Победы в 1945 году).

Участники парадов старшинского и матросского составов будут одеты в традиционные форменки и брюки белого цвета.

Береговые войска ВМФ, задействованные в праздничных мероприятиях, продемонстрируют боевую экипировку «Ратник».

Новой формой были обеспечены все военнослужащие, привлекаемые к военно-морским парадам, как на территории нашей страны, так и за её пределами.