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В канун празднования Дня ВМФ около 7,5 тыс. военнослужащих обеспечены новой парадной формой одежды
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В канун празднования Дня ВМФ около 7,5 тыс. военнослужащих обеспечены новой парадной формой одежды 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участников военно-морских парадов оденут в форму белого и черного цветов. Также была изготовлена стилизованная форма образца 1945 года.
В канун празднования Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) около 7,5 тыс. военнослужащих обеспечены новой парадной формой одежды.
Участников военно-морских парадов оденут в форму белого и черного цветов. Также была изготовлена стилизованная форма образца 1945 года (в подобной форме шел личный состав на Параде Победы в 1945 году).
Участники парадов старшинского и матросского составов будут одеты в традиционные форменки и брюки белого цвета.
Береговые войска ВМФ, задействованные в праздничных мероприятиях, продемонстрируют боевую экипировку «Ратник».
Новой формой были обеспечены все военнослужащие, привлекаемые к военно-морским парадам, как на территории нашей страны, так и за её пределами.
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