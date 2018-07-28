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В Калининграде в День ВМФ будет организована акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»
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В Калининграде в День ВМФ будет организована акция «Есть такая профессия — Родину защищать!» 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, рядом с мобильным пунктом отбора на военную службу по контракту весь день будут пришвартован десантный катер «Денис Давыдов, там же будет функционировать выставка вооружения и военной техники Балтийского флота.
В ходе проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России, в Калининграде пройдет традиционная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!». Мероприятие будет проводиться на территории Музея Мирового океана на набережной Петра Великого.
На площадке перед музеем с 10 до 15 часов будет развёрнут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где каждый желающий сможет пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы для заключения контракта с Минобороны России. Специалисты пункта отбора предложат заинтересованным лицам воинские должности и расскажут о географии службы. Кандидаты смогут узнать о социальных преимуществах, льготах, денежном и вещевом довольствиях военнослужащих.
Кроме того, рядом с мобильным пунктом весь день будут пришвартован десантный катер «Денис Давыдов» с двумя бронетранспортерами БТР-82А на борту. Там же будет функционировать выставка вооружения и военной техники Балтийского флота.
Среди представленных образцов — оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», зенитная ракетная система С-400 «Триумф», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», автомобиль КамАЗ-5351 с буксируемой 152-мм пушкой «Гиацинт-Б», бронетранспортеры БТР-72А, БТР-80РХ, реактивная система залпового огня «Град», а также различные образцы стрелкового оружия и средства спасения, связи и специальное вооружение.
Военнослужащие из числа расчетов и экипажей боевых машин во время проведения экскурсий расскажут об особенностях эксплуатации и боевых возможностях военной техники.
Кроме того для жителей и гостей Калининграда выступят городские и флотские художественные коллективы.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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