В Калининграде в День ВМФ будет организована акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»

Кроме того, рядом с мобильным пунктом отбора на военную службу по контракту весь день будут пришвартован десантный катер « Денис Давыдов , там же будет функционировать выставка вооружения и военной техники Балтийского флота.

В ходе проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России , в Калининграде пройдет традиционная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!». Мероприятие будет проводиться на территории Музея Мирового океана на набережной Петра Великого.

На площадке перед музеем с 10 до 15 часов будет развёрнут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где каждый желающий сможет пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы для заключения контракта с Минобороны России . Специалисты пункта отбора предложат заинтересованным лицам воинские должности и расскажут о географии службы. Кандидаты смогут узнать о социальных преимуществах, льготах, денежном и вещевом довольствиях военнослужащих.

Кроме того, рядом с мобильным пунктом весь день будут пришвартован десантный катер «Денис Давыдов» с двумя бронетранспортерами БТР-82А на борту. Там же будет функционировать выставка вооружения и военной техники Балтийского флота.

Среди представленных образцов — оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», зенитная ракетная система С-400 «Триумф», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», автомобиль КамАЗ-5351 с буксируемой 152-мм пушкой «Гиацинт-Б», бронетранспортеры БТР-72А, БТР-80РХ, реактивная система залпового огня «Град», а также различные образцы стрелкового оружия и средства спасения, связи и специальное вооружение.

Военнослужащие из числа расчетов и экипажей боевых машин во время проведения экскурсий расскажут об особенностях эксплуатации и боевых возможностях военной техники.

Кроме того для жителей и гостей Калининграда выступят городские и флотские художественные коллективы.