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Великобритании не хватает денег на новые фрегаты
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Великобритании не хватает денег на новые фрегаты 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
В министерстве обороны Великобритании заявили, что приостанавливают прием заявок на постройку нового фрегата Type 31e из-за их недостаточного количества. При этом ранее уже нашлись компании, готовые приступить к проектированию. На самом же деле у правительства недостаточно денег.
Об этом пишет газета The Times. Источники издания сообщили, что фрегат Type 31e, возможно, так и не будет создан. И это большой удар для Королевского военно-морского флота, потому что для поддержания боеспособности ему необходимы новые корабли.
The Times также сообщает, что еще одной причиной приостановки тендера на постройку нового фрегата может стать и тот факт, что «бюджетный» корабль не планировалось оснащать наиболее современными радарами, сенсорами и вооружением. Поэтому ему будет сложно функционировать в водах, где полно подлодок четвертого поколения.
В издании пишут, что минобороны все же планирует объявить тендер в будущем. Но эксперты предполагают, что военные могут и не успеть к 2023 году, когда новые фрегаты планировали передать Королевским ВМС. И тогда число кораблей на флоте сократится на 13 фрегатов, так как к этому времени будут списаны фрегаты Type 23, которые стоят на вооружении с 1989 года.
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