Великобритании не хватает денег на новые фрегаты

В министерстве обороны Великобритании заявили, что приостанавливают прием заявок на постройку нового фрегата Type 31e из-за их недостаточного количества. При этом ранее уже нашлись компании, готовые приступить к проектированию. На самом же деле у правительства недостаточно денег.

Об этом пишет газета The Times . Источники издания сообщили, что фрегат Type 31e, возможно, так и не будет создан. И это большой удар для Королевского военно-морского флота, потому что для поддержания боеспособности ему необходимы новые корабли.

The Times также сообщает, что еще одной причиной приостановки тендера на постройку нового фрегата может стать и тот факт, что «бюджетный» корабль не планировалось оснащать наиболее современными радарами, сенсорами и вооружением. Поэтому ему будет сложно функционировать в водах, где полно подлодок четвертого поколения.