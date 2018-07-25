Студенты военной кафедры ВГАУ завершили практические стрельбы на полигоне Прудбой

В течение месяца под руководством офицеров-артиллеристов соединения, дислоцированного в Волгограде , около 200 студентов освоили особенности эксплуатации и основы боевого применения артиллерийского вооружения.

На общевойсковом полигоне Прудбой Южного военного округа с учащимися военной кафедры Волгоградского государственного аграрного университета (ВГАУ) завершен лагерный сбор.

В течение месяца под руководством офицеров-артиллеристов соединения, дислоцированного в Волгограде, около 200 студентов освоили особенности эксплуатации и основы боевого применения артиллерийского вооружения.

Более 200 учебных часов курса подготовки составили практические занятия на боевой технике — самоходных гаубицах «Мста-С» и «Хоста».

Также впервые военная кафедра обучила будущих командиров взводов реактивной артиллерии. Студенты выполнили боевые пуски из реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

Всего за время сбора было израсходовано более 1000 различных боеприпасов, в том числе 152-мм снаряды и реактивные боеприпасы.

После завершения подготовки и сдачи итоговых зачетов студентам будет присвоено воинское звание «лейтенант запаса».