Студенты военной кафедры ВГАУ завершили практические стрельбы на полигоне Прудбой 

В течение месяца под руководством офицеров-артиллеристов соединения, дислоцированного в Волгограде, около 200 студентов освоили особенности эксплуатации и основы боевого применения артиллерийского вооружения.
На общевойсковом полигоне Прудбой Южного военного округа с учащимися военной кафедры Волгоградского государственного аграрного университета (ВГАУ) завершен лагерный сбор.
В течение месяца под руководством офицеров-артиллеристов соединения, дислоцированного в Волгограде, около 200 студентов освоили особенности эксплуатации и основы боевого применения артиллерийского вооружения.
Более 200 учебных часов курса подготовки составили практические занятия на боевой технике — самоходных гаубицах «Мста-С» и «Хоста».
Также впервые военная кафедра обучила будущих командиров взводов реактивной артиллерии. Студенты выполнили боевые пуски из реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».
Всего за время сбора было израсходовано более 1000 различных боеприпасов, в том числе 152-мм снаряды и реактивные боеприпасы.
После завершения подготовки и сдачи итоговых зачетов студентам будет присвоено воинское звание «лейтенант запаса».
Военная кафедра ВГАУ является единственной в Волгоградской области. Более 30% студентов изъявили желание после получения дипломов и присвоения первого офицерского звания заключить контракт с Минобороны России о прохождении службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.