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В ходе учений под Оренбургом артиллеристы ЦВО уничтожили условных боевиков
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В ходе учений под Оренбургом артиллеристы ЦВО уничтожили условных боевиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 25 июл — РИА Новости. Артиллеристы второй общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили условных боевиков из реактивных систем залпового огня РСЗО «Ураган» в ходе учений на Тоцком полигоне под Оренбургом, сообщает в среду пресс-служба округа.
"Артиллеристы второй общевойсковой армии Центрального военного округа в ходе учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области провели массированные удары из реактивных систем залпового огня РСЗО «Ураган» по позициям условных боевиков и сорвали их атаку на населенный пункт", — говорится в сообщении.
По замыслу учений, колонна условных террористов на машинах повышенной проходимости, оборудованных станковыми пулеметами, выдвинулась в населенный пункт для дестабилизации обстановки в районе крупного перерабатывающего завода и захвата предприятия. Разведчики с помощью беспилотников «Орлан» выявили местоположение «боевиков» и передали на командные пункты дивизионов координаты условного противника. Получив данные, артиллеристы выполнили расчеты целей и залпом накрыли силы условных боевиков, добавили в ЦВО.
Отмечается, что маневры, в которых приняли участие свыше тысячи военнослужащих и более 250 единиц военной и специальной техники, проводились с учетом опыта, полученного в вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии. Как ранее заявлял командующий ЦВО Александр Лапин, для обобщения данного опыта разработаны, апробированы и внедрены в боевую подготовку пятнадцать методических рекомендаций, что позволило более качественно готовить войска к выполнению задач в любых условиях обстановки.
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