В ходе учений под Оренбургом артиллеристы ЦВО уничтожили условных боевиков

САМАРА , 25 июл — РИА Новости . Артиллеристы второй общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили условных боевиков из реактивных систем залпового огня РСЗО «Ураган» в ходе учений на Тоцком полигоне под Оренбургом , сообщает в среду пресс-служба округа.

"Артиллеристы второй общевойсковой армии Центрального военного округа в ходе учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области провели массированные удары из реактивных систем залпового огня РСЗО «Ураган» по позициям условных боевиков и сорвали их атаку на населенный пункт", — говорится в сообщении.

По замыслу учений, колонна условных террористов на машинах повышенной проходимости, оборудованных станковыми пулеметами, выдвинулась в населенный пункт для дестабилизации обстановки в районе крупного перерабатывающего завода и захвата предприятия. Разведчики с помощью беспилотников «Орлан» выявили местоположение «боевиков» и передали на командные пункты дивизионов координаты условного противника. Получив данные, артиллеристы выполнили расчеты целей и залпом накрыли силы условных боевиков, добавили в ЦВО.