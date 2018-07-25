У Британии нет денег на новые фрегаты, а старые — на грани списания

Стоит отметить, что по официальный данным, британский флот действительно собирается снимать с вооружения фрегаты Type 23. Однако заменят их так называемые «глобальные боевые корабли 21 века» Type 26. Первый из них, HMS Glasgow, уже заложен. В конце июля прошлого года началась нарезка металла для его строительства. А передать флоту фрегат планируют в 2023 году.

Основных задач у новых кораблей будет три: участие в боевых действиях, обеспечение безопасности в море, международное сотрудничество. Известно, что HMS Glasgow вооружат зенитной ракетной системой Sea Ceptor. Радиус ее действия — 25 километров. Кроме того, фрегат оснащен 127-миллиметровой артиллерийской установкой и пулеметами. Водоизмещение корабля составит 7 тысяч тонн, длина — 150 метров, ширина — 21 метр.