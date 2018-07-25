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У Британии нет денег на новые фрегаты, а старые — на грани списания
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У Британии нет денег на новые фрегаты, а старые — на грани списания 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Министерство обороны Великобритании приостановило разработку новейшего фрегата Type 31e. Причина — глава военного ведомства Гэвин Уильямсон не смог обеспечить достаточное финансирование для этого проекта. Таким образом на Королевском флоте складывается ситуация, когда устаревшие фрегаты Type 23 уже через 5 лет должны быть списаны, а заменить их нечем, пишет агентство ТАСС со ссылкой на британскую газету The Times.
Стоит отметить, что по официальный данным, британский флот действительно собирается снимать с вооружения фрегаты Type 23. Однако заменят их так называемые «глобальные боевые корабли 21 века» Type 26. Первый из них, HMS Glasgow, уже заложен. В конце июля прошлого года началась нарезка металла для его строительства. А передать флоту фрегат планируют в 2023 году.
Основных задач у новых кораблей будет три: участие в боевых действиях, обеспечение безопасности в море, международное сотрудничество. Известно, что HMS Glasgow вооружат зенитной ракетной системой Sea Ceptor. Радиус ее действия — 25 километров. Кроме того, фрегат оснащен 127-миллиметровой артиллерийской установкой и пулеметами. Водоизмещение корабля составит 7 тысяч тонн, длина — 150 метров, ширина — 21 метр.
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