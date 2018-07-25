Британия приостановила строительство нового фрегата из-за нехватки денег

Кораблестроители обвинили в сложившийся ситуации министра обороны Гэвина Уильямсона

Строительство нового фрегата проекта 31е в Британии приостановлено из-за отсутствия финансирования. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Великобритании и свои источники в кораблестроительной отрасли сообщило издание Times.

Предполагалось, что новое судно поступит на вооружение королевских ВМС в 2023 году. Источники издания в кораблестроительной отрасли сообщают, что нынешний министр обороны Гэвин Уильямсон не способен обеспечить достаточное финансирование проектов, что ставит под угрозу большое количество контрактов на приобретение нового оборудования.

К 2023 году британские ВМС должны были начать списывать устаревшие фрегаты типа 23е, а на замену им принимать на вооружение суда проекта 31е. Однако, сложившаяся ситуация ставит под угрозу реализацию данной программы. В свою очередь, если финансирование не будет увеличено, то это приведет к уменьшению количества кораблей, которые стоят на вооружении Британии.

По данным издания, разработка фрегата должна была обойтись в 1,6 млрд долларов.