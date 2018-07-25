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Британия приостановила строительство нового фрегата из-за нехватки денег
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Британия приостановила строительство нового фрегата из-за нехватки денег 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кораблестроители обвинили в сложившийся ситуации министра обороны Гэвина Уильямсона.
Строительство нового фрегата проекта 31е в Британии приостановлено из-за отсутствия финансирования. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Великобритании и свои источники в кораблестроительной отрасли сообщило издание Times.
Предполагалось, что новое судно поступит на вооружение королевских ВМС в 2023 году. Источники издания в кораблестроительной отрасли сообщают, что нынешний министр обороны Гэвин Уильямсон не способен обеспечить достаточное финансирование проектов, что ставит под угрозу большое количество контрактов на приобретение нового оборудования.
К 2023 году британские ВМС должны были начать списывать устаревшие фрегаты типа 23е, а на замену им принимать на вооружение суда проекта 31е. Однако, сложившаяся ситуация ставит под угрозу реализацию данной программы. В свою очередь, если финансирование не будет увеличено, то это приведет к уменьшению количества кораблей, которые стоят на вооружении Британии.
По данным издания, разработка фрегата должна была обойтись в 1,6 млрд долларов.
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