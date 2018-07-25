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Британия остановила разработку нового фрегата из-за нехватки денег
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Британия остановила разработку нового фрегата из-за нехватки денег 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Министерство обороны Великобритании сообщило о приостановке разработки нового фрегата проекта 31е (Type 31е frigate), который должен был поступить на вооружение королевских ВМС в 2023 году; причиной стал недостаток финансирования.
В Британии обвиняют министра обороны Гэвина Уильямсона в «неспособности (…) обеспечить достаточное финансирование для вооруженных сил», которая «поставила под угрозу многие контракты на приобретение нового оборудования», передает ТАСС со ссылкой на газету «Таймс».
Ситуация станет серьезным ударом для ВМС, так как их строй через пять лет начнут покидать устаревающие фрегаты проекта 23 (Type 23 frigate), заменой которым и должен был стать новый корабль.
Это приведет к уменьшению общего количества кораблей, стоящих на вооружении страны.
Разработка нового фрегата должна была обойтись Великобритании в 1,25 млрд фунтов стерлингов (около 1,6 млрд долларов).
Отмечается, что в 2016-2017 финансовом году (начинается в апреле) в Британии на нужны вооруженных сил израсходовали 35,3 млрд фунтов (47 млрд долларов), или 2% ВВП в соответствии с требованиями Североатлантического альянса.
Из доклада комитета Палаты общин британского парламента по обороне следует, что для того, чтобы сохранять влияние и пользоваться авторитетом в Вашингтоне и у других союзников по НАТО, Лондону требуется увеличить ежегодные расходы на оборону до 3% ВВП.
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