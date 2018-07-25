Британия остановила разработку нового фрегата из-за нехватки денег

Министерство обороны Великобритании сообщило о приостановке разработки нового фрегата проекта 31е (Type 31е frigate), который должен был поступить на вооружение королевских ВМС в 2023 году; причиной стал недостаток финансирования.

Ситуация станет серьезным ударом для ВМС, так как их строй через пять лет начнут покидать устаревающие фрегаты проекта 23 (Type 23 frigate), заменой которым и должен был стать новый корабль.

Это приведет к уменьшению общего количества кораблей, стоящих на вооружении страны.

Разработка нового фрегата должна была обойтись Великобритании в 1,25 млрд фунтов стерлингов (около 1,6 млрд долларов).

Отмечается, что в 2016-2017 финансовом году (начинается в апреле) в Британии на нужны вооруженных сил израсходовали 35,3 млрд фунтов (47 млрд долларов), или 2% ВВП в соответствии с требованиями Североатлантического альянса