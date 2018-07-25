Исторический визит: министр обороны Казахстана посетил Кыргызстан

Глава военного ведомства республики провел переговоры с начальником Генерального штаба Кыргызстана Раимберди Дуйшенбиевым. Обсуждалась обстановка в Центрально-Азиатском регионе.

Стороны также договорились о совместной подготовке армейских кадров. После встречи было подписано соглашение о взаимодействии в области военной разведки.

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