Ещё
Исторический визит: министр обороны Казахстана посетил Кыргызстан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исторический визит: министр обороны Казахстана посетил Кыргызстан 

Мир24 1 час назад
Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков посетил Кыргызстан, визит главы Минобороны стал первым после обретения государствами независимости, сообщает «МИР 24».
Глава военного ведомства республики провел переговоры с начальником Генерального штаба Кыргызстана Раимберди Дуйшенбиевым. Обсуждалась обстановка в Центрально-Азиатском регионе.
Стороны также договорились о совместной подготовке армейских кадров. После встречи было подписано соглашение о взаимодействии в области военной разведки.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
К тушению пожаров в Греции привлекут нацгвардию и военных Не блеф, а реальность: что дает России обладание новым оружием «Бархатный путь»: на Крымском мосту уложили первые рельсы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма466
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку312
Заявление Лолиты грозит международным скандалом262
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом19
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина228
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение