Неделя боевой готовности стартовала в подразделениях российской военной базы в Таджикистане

Отрабатываются такие вопросы, как выполнение должностными лицами функциональных обязанностей при приведении в высшие степени боевой готовности, проверка действий военнослужащих по тревоге, контроль проведения занятий в подразделениях.

В соответствии с планом боевой подготовки в подразделениях российской военной базы в Таджикистане началась неделя боевой готовности.

Главная цель — отработка приведения подразделений в высшие степени боевой готовности.

Мероприятия проводятся на уровне взводов, рот и батарей, батальонов и дивизионов, а также в составе базы.

Отрабатываются вопросы выполнения должностными лицами функциональных обязанностей при приведении в высшие степени боевой готовности, проверка экипировки и действий военнослужащих по тревоге, контроль проведения занятий в подразделениях.

Кроме того, выполняются тактико-строевые занятия по порядку действий при объявлении тревоги, занятия и комплексные тренировки в составе органов управления и подразделений.