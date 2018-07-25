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Неделя боевой готовности стартовала в подразделениях российской военной базы в Таджикистане
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Неделя боевой готовности стартовала в подразделениях российской военной базы в Таджикистане 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Отрабатываются такие вопросы, как выполнение должностными лицами функциональных обязанностей при приведении в высшие степени боевой готовности, проверка действий военнослужащих по тревоге, контроль проведения занятий в подразделениях.
В соответствии с планом боевой подготовки в подразделениях российской военной базы в Таджикистане началась неделя боевой готовности.
Главная цель — отработка приведения подразделений в высшие степени боевой готовности.
Мероприятия проводятся на уровне взводов, рот и батарей, батальонов и дивизионов, а также в составе базы.
Отрабатываются вопросы выполнения должностными лицами функциональных обязанностей при приведении в высшие степени боевой готовности, проверка экипировки и действий военнослужащих по тревоге, контроль проведения занятий в подразделениях.
Кроме того, выполняются тактико-строевые занятия по порядку действий при объявлении тревоги, занятия и комплексные тренировки в составе органов управления и подразделений.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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