За четыре океана. Как корабль «Перекоп» совершил поход вокруг Евразии

1 марта 2018 года под марш «Прощание славянки» учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» отошел от причала Кронштадта . Так начался не имеющий аналогов в истории учебных плаваний России поход вокруг Евразии. На борту корабля кроме 200 членов экипажа находились более 200 курсантов Морского корпуса Петра Великого и других военно-морских вузов Петербурга

Джакарту и Первым портом захода на маршруте стал Севастополь , база Черноморского флота России. Затем через Суэцкий канал «Перекоп» вышел в Красное море и Индийский океан, пересек экватор, посетил с деловыми визитами порт Коломбо на Шри-Ланке , столицу Индонезии Порт-Морсби в Папуа — Новая Гвинея . Это был первый официальный заход российского военного корабля в истории этого государства Океании после провозглашения его независимости. Командир похода начальник Морского корпуса Петра Великого контр-адмирал Владимир Соколов отметил, что это, пожалуй, первое появление российского корабля в Папуа — Новая Гвинея аж со времен Миклухо-Маклая.

В начале мая «Перекоп» принял участие в международных морских учениях «Комодо-2018», в ходе которых отрабатывались элементы совместного маневрирования и спасательных действии с ВМС Китая , Индонезии и других государств.

А 3 июня учебный корабль с Балтики встречали жители Владивостока . В дальневосточном порту произошла смена курсантов — петербуржцы отправились домой на самолете, а их места в кубриках заняли учащиеся Тихоокеанского ВМУ имени адмирала Макарова и Владивостокского филиала Нахимовского училища.

Во Владивостоке «Перекоп» пройдет плановый навигационный ремонт, примет участие в параде в честь Дня Военно-морского флота, члены экипажа отдохнут в санатории в поселке Горные Ключи.

Следующий этап похода начнется 9 августа. Покинув Владивосток, учебный корабль посетит порты Корсаков Петропавловск-Камчатский , а затем, впервые в современной истории учебных походов в России, направится в Североморск Северным Морским путем, огибая Новую Землю. Конечно, август в Северном Ледовитом океане еще не зима, но экипаж ожидает разительный климатический контраст с жарой и влажностью тропических широт.

После Североморска и очередной смены курсантов «Перекопу» предстоит вновь отправиться вокруг Европы в Севастополь и вернуться в Кронштадт, пункт постоянной дислокации. Так завершится уникальный восьмимесячный поход вокруг Евразии. Общая протяженность маршрута плавания через четыре океана превысит 36 тысяч миль.

Всего за свою сорокалетнюю историю «Перекоп» прошел более 400 тысяч миль. Корабль водоизмещением 7270 тонн был построен на Щецинской судоверфи Польской Народной Республики в 1976 году, а в 1977 году введен в состав действующих кораблей Ленинградской Военно-морской базы. Свой первый учебный поход «Перекоп» совершил в 1979 году — вокруг Европы. В каждом походе на борту корабля проходили практику курсанты военно-морских вузов СССР, а затем — России. В биографиях тысяч офицеров российского Военно-морского флота есть отметка о походах на борту этого корабля. По их итогам курсанты старших курсов получали допуск к несению штурманской вахты, то есть право выполнять обязанности вахтенного штурмана в условиях океанского плавания.

Несмотря на свой возраст, корабль по-прежнему находится в составе Балтийского флота и по своему статусу приравнен к боевым средствам Военно-морского флота РФ. «Перекоп» располагает боевым оружием — реактивными и артиллерийскими установками, оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием.

Командир учебного корабля — капитан 2 ранга Владимир Чероков — потомственный морской офицер, представитель династии военных моряков. Его отец, капитан 1 ранга Андрей Чероков, служил на Каспийской флотилии. Прадед Владимира Черокова — вице-адмирал Виктор Чероков — защищал Ленинград в годы Великой Отечественной, в блокаду командовал Ладожской флотилией, прикрывал Дорогу жизни. После войны Виктор Чероков был командующим военно-морским флотом Польской Народной Республики. В Красносельском районе Санкт-Петербурга есть улица, названная его именем.