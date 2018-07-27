100-тысячного посетителя в новом сезоне встретил Военно-исторический музей фортификационных сооружений

Также в подарок юбилейные посетители получили памятные сувениры и персональную экскурсию от директора Музея, по тем помещениям, куда туристов пока не водят.

Военно-исторический музей фортификационных сооружений в Балаклаве встретил стотысячного посетителя в новом сезоне.

«Решили ребёнку показать — говорит Светлана Марченко . — Мы недавно сдали экзамен в суворовское училище и решили ребёнка приобщить к военной тематике. Посчитали, ему будет интересно».

Также в подарок юбилейные посетители получили памятные сувениры и персональную экскурсию от директора Музея, по тем помещениям, куда туристов пока не водят. Это основные залы объекта, где были расположены ремонтные мощности завода, стояли станки, жили и работали люди.

В настоящее время в закрытой части Военно-исторического музея фортификационных сооружений планируется выполнить ремонт и открыть для посетителей новые экскурсионные маршруты. А в будущем году Музей ждёт миллионного посетителя, для которого руководство музея приготовит особенный подарок — выход по каналу, где проходили подводные лодки в открытое море.