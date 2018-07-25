В Сибири более десяти тысяч военнослужащих подняты по тревоге

Республике Тыва. В высшую степень боевой готовности приведены соединения и воинские части 41 общевойсковой армии ЦВО, дислоцированные в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае Военнослужащие подняты по тревоге в рамках проведения недели боевой готовности. — Отрабатываются задачи по получению оружия, экипировки и боеприпасов, снятию военной техники с кратковременного хранения, выход из парка боевых машин и совершение марша в район формирования, — сообщил «РГ» начальник группы информационного обеспечения пресс-службы ЦВО в Новосибирске Николай Беркалов. Помимо этого, военнослужащие отразили нападение условного противника на особо важные объекты. Справка «РГ»: 41 общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.