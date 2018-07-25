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В Сибири более десяти тысяч военнослужащих подняты по тревоге
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В Сибири более десяти тысяч военнослужащих подняты по тревоге 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В высшую степень боевой готовности приведены соединения и воинские части 41 общевойсковой армии ЦВО, дислоцированные в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Тыва.
Военнослужащие подняты по тревоге в рамках проведения недели боевой готовности.
— Отрабатываются задачи по получению оружия, экипировки и боеприпасов, снятию военной техники с кратковременного хранения, выход из парка боевых машин и совершение марша в район формирования, — сообщил «РГ» начальник группы информационного обеспечения пресс-службы ЦВО в Новосибирске Николай Беркалов.
Помимо этого, военнослужащие отразили нападение условного противника на особо важные объекты.
Справка «РГ»:
41 общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.
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