Связисты ЦВО на полевых занятиях в Сибири установили защищенную радиосвязь на расстоянии более 1000 км

Для этого специалисты использовали современную технику, такую как станция связи Р-160-05 и цифровой комплекс связи П-240И-4 «Переселенец», который способен вести более ста закрытых каналов для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи.

В рамках проведения недели боевой готовности в соединениях 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа военнослужащие бригады управления установили устойчивую радиосвязь по защищенному каналу на расстояние более 1000 км.

Так, связисты обеспечили надежное управление подразделениями по закрытому радиоканалу в нескольких регионах Сибири — в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае Республике Тыва . Для этого военнослужащие использовали современную специальную технику, такую как станция связи Р-160-05 и цифровой комплекс связи П-240И-4 «Переселенец», который способен создать более ста закрытых каналов для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи.

Осложняло выполнение задачи то, что обеспечить управление войсками необходимо было в сложных условиях воздействия средств радиоподавления условного противника.

В обеспечении защищенных каналов связи между соединениями приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано около 200 единиц военной и специальной техники.