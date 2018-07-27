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Связисты ЦВО на полевых занятиях в Сибири установили защищенную радиосвязь на расстоянии более 1000 км
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Связисты ЦВО на полевых занятиях в Сибири установили защищенную радиосвязь на расстоянии более 1000 км 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для этого специалисты использовали современную технику, такую как станция связи Р-160-05 и цифровой комплекс связи П-240И-4 «Переселенец», который способен вести более ста закрытых каналов для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи.
В рамках проведения недели боевой готовности в соединениях 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа военнослужащие бригады управления установили устойчивую радиосвязь по защищенному каналу на расстояние более 1000 км.
Так, связисты обеспечили надежное управление подразделениями по закрытому радиоканалу в нескольких регионах Сибири — в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Тыва. Для этого военнослужащие использовали современную специальную технику, такую как станция связи Р-160-05 и цифровой комплекс связи П-240И-4 «Переселенец», который способен создать более ста закрытых каналов для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи.
Осложняло выполнение задачи то, что обеспечить управление войсками необходимо было в сложных условиях воздействия средств радиоподавления условного противника.
В обеспечении защищенных каналов связи между соединениями приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано около 200 единиц военной и специальной техники.
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