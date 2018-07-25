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Более 40 самолётов и вертолётов было задействовано в тренировке перед Главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге
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Более 40 самолётов и вертолётов было задействовано в тренировке перед Главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажами были отработаны элементы пилотирования, групповая слётанность, выход на цель в заданной точке по времени согласно навигационным расчетам с сохранением боевого порядка в условиях «воздушной болтанки».
24 июля прошла авиационная тренировка перед Главным военно-морским парадом, где морская авиация была представлена палубными вертолетами КА-52К «Катран», КА-27М и КА-31Р, противолодочными Ил-38, Ту-142, палубниками Су-33 и МиГ-29К, а также вертолетами Ми-8 и самолетами Су-33, Су-30, МиГ-31, Миг-29К.
В ходе тренировки более 40 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ прошли в боевом порядке над акваторией Невы. Экипажами были отработаны элементы пилотирования, групповая слётанность, выход на цель в заданной точке по времени согласно навигационным расчетам с сохранением боевого порядка в условиях «воздушной болтанки».
Генеральная репетиция Главного военно-морского парада состоится 26 июля с 11:00 до 13:00, в ней примут участие пешие колонны, корабли и авиация в полном составе.
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