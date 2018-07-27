Куда поехать на День ВМФ: 5 популярных городов России

Москва , 27 июля — «Вести. Экономика». Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, в какие города-герои и города воинской славы России туристы отправятся на День ВМФ. Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов туристами с 27 по 30 июля 2018 года.29 июля 2018 года в День Военно-морского флота РФ в городах-героях и городах воинской славы пройдут парады военных кораблей и состоятся праздничные салюты. Ниже мы расскажем, какие города выбирают туристы для путешествия в этот день. 1. Севастополь Крым — 2,4 тысячи рублей/ 9 ночей День военно-морского флота в Севастополе в 2018 году это одно из самых значительных событие лета. В этот день пройдет: парад кораблей, пуски ракет, военно-спортивное шоу, театрализованное представление, тематические экскурсии в Музее Черноморского флота и Военно-историческом музее фортификационных сооружений, выставка вооружения и техники. Соединения флота продемонстрируют слаженные командные действия. Кроме этого, туристов ждут городские мероприятия, праздничные концерты с участием звезд российской эстрады, а также посещение боевых судов и незабываемый вечерний фейерверк. 2. Санкт-Петербург — 2,8 тысяч рублей/ 5 ночей Праздник традиционно будет проводиться частично в Кронштадте , а частично — на Дворцовой площади, вблизи Невы. Мероприятия распределены на весь день, с 9:30 часов утра до 22:00 вечера. Особого внимания заслуживает парад ВМФ в Санкт-Петербург 2018 года. Это масштабное запоминающееся зрелище, в котором принимают участие морские суда: эсминцы, подводные лодки, крейсеры — в целом более 50 наименований. Шествие организовано в память о Петре Великом, в свое время не просто основавшем русский флот, но и выдвинувшем идею праздничного смотра кораблей. 3. Феодосия, Крым — 2,2 тысячи рублей/ 10 ночей Еще несколько лет назад День военно-морского флота в Феодосии объединяли с Днем города. В последние годы их стали праздновать раздельно. В Феодосии присутствует база военно-морского флота РФ. В День ВМФ в Феодосийском военном порту, вход в который находится возле Морсада, объявляют День открытых дверей. На самом деле, свободный вход в порт действует не целый день, а лишь в первой половине дня. Это настоящий праздник для детей, особенно мальчишек лет 10. В порту выставляют три — четыре военных корабля, на которые запускают всех желающих. 4. Анапа Краснодарский край — 2,3 тысячи рублей/ 11 ночей В воскресенье, 29 июля, на Театральной площади в Анапе пройдёт праздничная программа, посвященная Дню Военно-Морского Флота России. Для зрителей выступят творческие коллективы Института береговой охраны ФСБ России , хореографические ансамбли «Виктория» и «Альянс», вокальные коллективы «Росы» и «Родонея», а также другие артисты. 5. Керчь , Крым — 2,1 тысяча рублей/ 7 ночей Керчь планирует в течение двух дней праздновать День Военно-Морского Флота. К этому событию руководством города подготовлены различные мероприятия. Гостей ждут гуляния, выступления творческих коллективов, работа аттракционов и гастрономический фестиваль.