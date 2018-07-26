Более 5 тысяч человек с начала года изъявили желание служить по контракту в Восточном военном округе

В том числе около 3 тысяч человек из числа военнослужащих проходящих службу по призыву и более 400 граждан с высшим и средним профессиональным образованием.

С начала текущего года более 5 тысяч человек изъявили желание и уже заключили контракт о прохождении службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

В том числе около 3 тысяч человек из числа военнослужащих проходящих службу по призыву и более 400 граждан с высшим и средним профессиональным образованием, которые воспользовались поправками в законе и заключили контракт с Министерством обороны вместо прохождения обязательной службы по призыву.

В зоне ответственности ВВО, было проведено более 30 акций «Служба по контракту — твой выбор», в ходе которых более 1,5 тысяч человек написали заявления о желании заключить контракт.

Наиболее востребованными специальностями сегодня являются водители категории С, D, E и механик-водитель, на которые идут около половины всех подписавших контракт.

Кандидаты имеют возможность выбрать из более 100 различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Тихоокеанском флоте, а также в соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО ВВО.

В текущем году специалисты пунктов отбора граждан для войск Восточного военного округа планируют набрать более 9 тысяч военнослужащих по контракту.