В «Звездочке» рассказали о будущем «Адмирала Кузнецова»

Глава Центра судоремонта «Звездочка» рассказал о модернизации «Адмирала Кузнецова»

"В середине апреля этого года был заключен контракт на ремонт и отдельные модернизационные работы, которые продлятся 2,5 года, а затем авианосцу предстоят семимесячные испытания. В первую очередь запланирован масштабный ремонт главной энергетической установки корабля, замена котлов, ремонт и восстановление главных турбозубчатых агрегатов, энергетических отсеков, оборудования турбогенераторных и дизель-генераторных установок, холодильных машин. Это очень большой и технологически сложный объем работы", — сказал он.

Маричев отметил, что специалисты "Звездочки" начали работы на корабле еще до подписания контракта, уже составлен график всех работ, начат выпуск технологической документации. Сейчас с опережением генерального графика идут демонтаж, выгрузка и отправка оборудования на такие предприятия как "Киров-Энергомаш", Пролетарский завод и Калужский турбинный завод

"Ремонтные работы на заказе развернуты с мая в полном масштабе в рамках полученной документации", — подчеркнул глава предприятия.

Он добавил, что основной объем работ будет выполнен у причальной стенки филиала "Звездочки" — "35 СРЗ" в Мурманске . "В определенный момент корабль будет поставлен в док для демонтажа линии валов и винтов, проведения их дефектации и ремонта, ремонта донно-бортовой арматуры, окраски подводной части корпуса. Эта операция запланирована в Росляково, в плавучем доке ПД-50", — сообщил Маричев.

Ремонт "Кузнецова"

В апреле этого года судостроители подписали контракт с Минобороны РФ на ремонт тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 "Адмирал Кузнецов".

Как сообщил ранее заместитель главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук , ремонтные работы на единственном российском авианосце начались в мае этого года, а в 2021 году флот надеется получить обновленный корабль обратно.

Авианесущий крейсер получит в ходе модернизации новые системы ПВО, в частности "Панцирь-М". Кроме того, на нем поменяют энергетическое оборудование, установят новые котлы, ряд новых насосов и новые системы, обеспечивающие полеты: системы посадки, наблюдения, управления.