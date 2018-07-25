Ещё
В «Звездочк» рассказали о будущем «Адмирала Кузнецова»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: "вестники смерти" дурят народ
Пока вы спали: "вестники смерти" дурят народ

Глава Центра судоремонта «Звездочка» рассказал о модернизации «Адмирала Кузнецова» 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Минобороны РФ
Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" пройдет семимесячные испытания после ремонта и модернизации, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор Центра судоремонта "Звездочка" Сергей Маричев.
"В середине апреля этого года был заключен контракт на ремонт и отдельные модернизационные работы, которые продлятся 2,5 года, а затем авианосцу предстоят семимесячные испытания. В первую очередь запланирован масштабный ремонт главной энергетической установки корабля, замена котлов, ремонт и восстановление главных турбозубчатых агрегатов, энергетических отсеков, оборудования турбогенераторных и дизель-генераторных установок, холодильных машин. Это очень большой и технологически сложный объем работы", — сказал он.
Маричев отметил, что специалисты "Звездочки" начали работы на корабле еще до подписания контракта, уже составлен график всех работ, начат выпуск технологической документации. Сейчас с опережением генерального графика идут демонтаж, выгрузка и отправка оборудования на такие предприятия как "Киров-Энергомаш", Пролетарский завод и Калужский турбинный завод.
"Ремонтные работы на заказе развернуты с мая в полном масштабе в рамках полученной документации", — подчеркнул глава предприятия.
Он добавил, что основной объем работ будет выполнен у причальной стенки филиала "Звездочки" — "35 СРЗ" в Мурманске. "В определенный момент корабль будет поставлен в док для демонтажа линии валов и винтов, проведения их дефектации и ремонта, ремонта донно-бортовой арматуры, окраски подводной части корпуса. Эта операция запланирована в Росляково, в плавучем доке ПД-50", — сообщил Маричев.

Ремонт "Кузнецова"

В апреле этого года судостроители подписали контракт с Минобороны РФ на ремонт тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 "Адмирал Кузнецов".
Как сообщил ранее заместитель главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук, ремонтные работы на единственном российском авианосце начались в мае этого года, а в 2021 году флот надеется получить обновленный корабль обратно.
Авианесущий крейсер получит в ходе модернизации новые системы ПВО, в частности "Панцирь-М". Кроме того, на нем поменяют энергетическое оборудование, установят новые котлы, ряд новых насосов и новые системы, обеспечивающие полеты: системы посадки, наблюдения, управления.
ТАСС: последние новости
Мотострелки в Оренбуржье получили первые восемь модернизированных БМП-2М Как энергетики страны модернизируют электросети Дагестана Арзамасский завод модернизировал БТР-82А для Вооруженных сил РФ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство телеведущего поразило страну38
США нанесут удар по госдолгу России114
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа36
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас56
Россиян замучили мнимыми похоронами11
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
Россиян замучили мнимыми похоронами
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес
01:01
Раскрыта правда о «Посейдоне»
Оружие Армия
00:33
Убийство телеведущего поразило страну
Происшествия
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение