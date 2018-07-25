Главком Сухопутных войск перечислил главных конкурентов России в «Танковом биатлоне»

Все иностранные команды имеют достаточное время для тренировок и изучения трассы, отметил Олег Салюков

Сильнейшими соперниками России в конкурсе «Танковый биатлон» на АрМИ-2018 будет команда из Белоруссии , считает главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Олег Салюков.

Казахстана и Китая. Он также добавил, что хорошие экипажи на международных Играх будут представлять Индию и Сербию . Помимо этого главком особо отметил команды Армении

Самым большим боевым опытом на АрМИ-2018 обладают сирийские экипажи, впервые участвующие в конкурсе. В настоящее время российские коллеги помогают им подготовиться и разобраться с правилами.

«У нас заявилась сирийская команда, они приехали пораньше, мы стараемся им всяческую помощь оказать. Конечно, ребята стараются, поэтому посмотрим», — сказал Олег Салюков.

Все иностранные команды имеют достаточное время для тренировок и изучения трассы, они могут освоить российскую технику, если не привезли свою, в этом им помогают российские военные.

«У нас ограничений здесь нет. Они (команды — ред.) прибыли 20 числа и сейчас тренируются столько, сколько необходимо. У нас есть плановые дни, если им нужно освоить технику как-то отдельно. Вот у нас есть две команды, которые не участвовали, они попросили, мы создали бригаду, им ребята показывают на месте все, рассказывают, делятся мастерством», — подчеркнул главком.

«Танковый биатлон» самый массовый конкурс по числу участников. В этом году на него заявились 23 страны, из которых 21 — уже прибыли в Россию. Традиционно именно соревнования на полигоне в Алабино привлекают и рекордное число зрителей, в прошлом году на финал «Танкового биатлона» на месте событий смотрели 20 тысяч человек, отметил Салюков.