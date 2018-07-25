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Главком Сухопутных войск перечислил главных конкурентов России в «Танковом биатлоне»
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Главком Сухопутных войск перечислил главных конкурентов России в «Танковом биатлоне» 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Все иностранные команды имеют достаточное время для тренировок и изучения трассы, отметил Олег Салюков.
Сильнейшими соперниками России в конкурсе «Танковый биатлон» на АрМИ-2018 будет команда из Белоруссии, считает главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Олег Салюков.
Он также добавил, что хорошие экипажи на международных Играх будут представлять Индию и Сербию. Помимо этого главком особо отметил команды Армении, Казахстана и Китая.
Самым большим боевым опытом на АрМИ-2018 обладают сирийские экипажи, впервые участвующие в конкурсе. В настоящее время российские коллеги помогают им подготовиться и разобраться с правилами.
«У нас заявилась сирийская команда, они приехали пораньше, мы стараемся им всяческую помощь оказать. Конечно, ребята стараются, поэтому посмотрим», — сказал Олег Салюков.
Все иностранные команды имеют достаточное время для тренировок и изучения трассы, они могут освоить российскую технику, если не привезли свою, в этом им помогают российские военные.
«У нас ограничений здесь нет. Они (команды — ред.) прибыли 20 числа и сейчас тренируются столько, сколько необходимо. У нас есть плановые дни, если им нужно освоить технику как-то отдельно. Вот у нас есть две команды, которые не участвовали, они попросили, мы создали бригаду, им ребята показывают на месте все, рассказывают, делятся мастерством», — подчеркнул главком.
«Танковый биатлон» самый массовый конкурс по числу участников. В этом году на него заявились 23 страны, из которых 21 — уже прибыли в Россию. Традиционно именно соревнования на полигоне в Алабино привлекают и рекордное число зрителей, в прошлом году на финал «Танкового биатлона» на месте событий смотрели 20 тысяч человек, отметил Салюков.
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