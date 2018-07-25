…На День ВМФ в Приморье планируется захват подлодки? 

29 июля — День Военно-морского флота, как его отпразднуют во Владивостоке, чтобы и зрителям было, что увидеть?
И. Панфилов, Уссурийск
— Морской парад и военно-спортивный праздник пойдут в акватории Амурского залива. Участие в празднике примут 40 боевых кораблей и катеров, подводных лодок, 20 единиц военной техники береговых войск, почти 1,5 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота, корабль балтийского флота «Перескоп» из Севастополя, — сообщили в пресс-службе Восточного Военного округа. — На водной станции ТОФ во Владивостоке пройдёт праздничная программа, которая начнётся с театрально-танцевальной постановки «Военные моряки российского флота высаживаются в бухте Золотой рог». Затем в акватории Амурского залива начнется представление с участием боевых кораблей. По сценарию, малые противолодочные корабли найдут и уничтожат обнаруженную подводную лодку условного противника, «применив противолодочное оружие». Базовые тральщики «подорвут обнаруженные плавающие мины». В программе — захват подлодки условного противника спецназом ТОФ и высадка морского десанта при огневой поддержке с новейшего корвета «Совершенный». Завершится праздник салютом и фейерверком в 22.00.