В морском параде в честь Дня ВМФ России на Камчатке примут участие более 20 боевых кораблей и судов

Кроме того, в центре краевой столицы состоится репетиция торжественного шествия парадных расчетов воинских частей Петропавловска-Камчатского гарнизона.

Сегодня на Камчатке в акватории Авачинской бухты пройдет общая тренировка морского парада и военно-спортивного ко Дню Военно-Морского Флота России

На парадных бочках уже выстроены корабли и суда группировки Войск и сил на Северо-востоке России, береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району: малый противолодочный корабль МПК-107, морской тральщик МТ-265, кабельное судно «Бирюса», ледокол «Иван Сусанин», судно связи СС «Георгий Козьмин», пограничные сторожевые корабли «Орёл» и «Нева». Планируется, что уже к генеральной репетиции праздника парадный строй будет расширен.

Кроме того, в центре краевой столицы состоится репетиция торжественного шествия парадных расчетов воинских частей Петропавловска-Камчатского гарнизона, показательного выступления подразделений морской пехоты, плац-парад сводного военного оркестра.

Всего в параде и военно-спортивном празднике посвященном Дню ВМФ примут участие около 1000 военнослужащих и более 20 кораблей и судов Войск и Сил на северо-востоке России.