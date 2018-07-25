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В морском параде в честь Дня ВМФ России на Камчатке примут участие более 20 боевых кораблей и судов
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В морском параде в честь Дня ВМФ России на Камчатке примут участие более 20 боевых кораблей и судов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, в центре краевой столицы состоится репетиция торжественного шествия парадных расчетов воинских частей Петропавловска-Камчатского гарнизона.
Сегодня на Камчатке в акватории Авачинской бухты пройдет общая тренировка морского парада и военно-спортивного ко Дню Военно-Морского Флота России.
На парадных бочках уже выстроены корабли и суда группировки Войск и сил на Северо-востоке России, береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району: малый противолодочный корабль МПК-107, морской тральщик МТ-265, кабельное судно «Бирюса», ледокол «Иван Сусанин», судно связи СС «Георгий Козьмин», пограничные сторожевые корабли «Орёл» и «Нева». Планируется, что уже к генеральной репетиции праздника парадный строй будет расширен.
Кроме того, в центре краевой столицы состоится репетиция торжественного шествия парадных расчетов воинских частей Петропавловска-Камчатского гарнизона, показательного выступления подразделений морской пехоты, плац-парад сводного военного оркестра.
Всего в параде и военно-спортивном празднике посвященном Дню ВМФ примут участие около 1000 военнослужащих и более 20 кораблей и судов Войск и Сил на северо-востоке России.
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