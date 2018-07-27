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На Камчатке в параде кораблей в День ВМФ впервые примет участие атомная подводная лодка «Кузбасс»
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На Камчатке в параде кораблей в День ВМФ впервые примет участие атомная подводная лодка «Кузбасс» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в обеспечении морского парада на Камчатке будет задействовано около 20 кораблей и судов Камчатской группировки сил.
В морском параде в честь Дня Военно-Морского Флота России на Камчатке впервые примет участие атомная подводная лодка проекта 971 «Кузбасс» подводных сил Тихоокеанского флота.
В Авачинской бухте у береговой линии АПЛ «Кузбасс» станет в парадную линию вместе с другими кораблями и судами Войск и сил на Северо-востоке России, кораблями береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району.
По итогам прошлого года за выполнение торпедной атаки экипаж многоцелевой атомной подводной лодке «Кузбасс» завоевал переходящий приз Главнокомандующего Военно-Морским Флотом. Подводники также завоевали приз в личном первенстве экипажей флотов.
Всего в обеспечении морского парада на Камчатке будет задействовано около 20 кораблей и судов Камчатской группировки сил.
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