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На Камчатке в морском параде в честь дня ВМФ поучаствуют более 20 кораблей и судов
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На Камчатке в морском параде в честь дня ВМФ поучаствуют более 20 кораблей и судов 

RT на русском 44 минуты назад
В морском параде по случаю дня Военно-морского флота России на Камчатке примут участие более 20 кораблей и судов.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николая Воскресенского.
«Всего в параде и военно-спортивном празднике, посвященном Дню ВМФ, примут участие около 1000 военнослужащих и более 20 кораблей и судов Войск и Сил на северо-востоке России», — заявил он.
Отмечается, что в параде поучаствуют малый противолодочный корабль МПК-107, пограничные сторожевые корабли «Орёл» и «Нева», морской тральщик МТ-265, ледокол «Иван Сусанин», судно связи «Георгий Козьмин». Они уже выстроены на парадных бочках.
25 июля состоится общая тренировка к параду.
Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в Севастопольской бухте начались общие тренировки к параду в честь Дня ВМФ.
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