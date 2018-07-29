На Камчатке первыми в стране начали праздновать День Военного морского флота

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 29 июля. / ТАСС /. Камчатка первой в стране начала праздновать День Военного морского флота. Праздничные мероприятия в Петропавловске-Камчатском начались в 11:00 по местному времени (02:00 мск) с открытия мемориальной доски в честь героя Крымской войны Дмитрия Максутова (1832-1889), отличившегося в ходе Петропавловской обороны.

В акватории Авачинской бухты прошел Военно-морской парад. Экипажи кораблей продемонстрировали выполнение выстрелов из орудий и произвели условное задержание судна, а также маневрирование кораблей «в танце». В параде впервые приняла участие атомная подводная лодка «Кузбасс» подводных сил Тихоокеанского флота. Жители края наблюдали за торжественными мероприятиями с центральной набережной на Озерновской косе.

После показательных выступлений военные корабли пришвартовались к берегу, чтобы все желающие смогли подняться на борт. Позже на главной площади Петропавловска-Камчатского пройдут рота почетного караула и парадные расчеты. Также в рамках праздничной программы состоятся концерт сводного оркестра Войск и сил на Северо-востоке РФ и показательные выступления морских пехотинцев.

Для гостей праздника организована работа полевых кухонь, на которых готовят флотскую кашу и чай. Открылась на площади и выставка военной техники. Далее на площади у стелы «Город воинской славы» начнется концерт с участием краевых и городских коллективов, откроются тематические и детские площадки, будет играть городской оркестр.