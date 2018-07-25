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Жители Владивостока увидели парадную эскадру кораблей и боевые возможности новейших бронетранспортеров: кадры военной тренировки
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Жители Владивостока увидели парадную эскадру кораблей и боевые возможности новейших бронетранспортеров: кадры военной тренировки 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В городе прошла репетиция военно-спортивного праздника ко Дню Военно-морского флота.
В акватории Амурского залива прошла тренировка военно-спортивного праздника, посвященного Дню Военно-Морского Флота России, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
«В ходе репетиции военнослужащие Тихоокеанского флота отработали 10 выступлений, которые будут представлены вниманию гостей на празднике 29 июля. В отработке практических мероприятий на водной акватории привлекалось более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также порядка 15 единиц боевой техники», — говорится в сообщении.
Морские пехотинцы впервые демонстрируют гостям и жителям Приморья боевые возможности новейших БТР-82А, лишь в этом году поступивших на вооружение флота.
Накануне праздника морякам еще предстоит генеральная репетиция, которая пройдет во Владивостоке 26 июля.
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