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На Тихоокеанском флоте прошла пред генеральная репетиция военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ
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На Тихоокеанском флоте прошла пред генеральная репетиция военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В отработке практических мероприятий на водной акватории привлекалось более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также порядка 15 единиц боевой техники.
Сегодня в акватории Амурского залива прошла пред генеральная тренировка военно-спортивного праздника, посвященного Дню Военно-Морского Флота России, в ходе которой были отработаны 10 эпизодов, которые тихоокеанцы представят вниманию гостей праздника 29 июля.
В тренировке на водной станции ТОФ так же были задействованы артисты драматического театра Тихоокеанского флота, ансамбля песни и пляски ТОФ, музыканты сводного военного оркестра Владивостокского гарнизона и творческие коллективы флота. В ходе тренировки все её участники действовали по единому сценарию в рамках отведенного для каждого эпизода хронометража.
В отработке практических мероприятий на водной акватории привлекалось более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также порядка 15 единиц боевой техники.
Впервые, для гостей и жителей города, морские пехотинцы Тихоокеанского флота продемонстрируют боевые возможности новейших БРТ-82А, которые поступили на вооружение соединения в этом году.
Генеральная репетиция праздника пройдёт во Владивостоке 26 июля.
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