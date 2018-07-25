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Более 800 артиллеристов подняты по учебной тревоге на военной базе РФ в Таджикистане
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Более 800 артиллеристов подняты по учебной тревоге на военной базе РФ в Таджикистане 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 25 июля. Более 800 военнослужащих подняты по учебной тревоге на военной российской базе в Таджикистане в рамках стартовавшего масштабного полевого выхода артиллеристов. Запланировано проведение нескольких учений, сообщили в среду в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"На 201-й российской военной базе, дислоцированной на территории Таджикистана, стартовал масштабный полевой выход артиллеристов. В учебных мероприятиях задействовано более 800 военнослужащих и порядка 200 единиц вооружения и военной техники, в частности, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», ствольная артиллерия самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также 120-мм минометы. Военнослужащие подняты по тревоге, совершают выход в районы сосредоточения, где займут огневые позиции и выполнят огневые задачи", — сказали в пресс-службе.
В военном округе добавили, что полевой выход артиллеристов будет проходить на полигоне Ляур, который находится в 30 км южнее города Душанбе. «Расчеты ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов примут участие в нескольких тактических учениях с боевой стрельбой. Полевой выход продлится до 8 августа», — пояснили в ЦВО.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами, она расположена в Душанбе и Бохтаре (бывший Курган-Тюбе). Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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