Более 800 артиллеристов подняты по учебной тревоге на военной базе РФ в Таджикистане

ТАСС , 25 июля. Более 800 военнослужащих подняты по учебной тревоге на военной российской базе в Таджикистане в рамках стартовавшего масштабного полевого выхода артиллеристов. Запланировано проведение нескольких учений, сообщили в среду в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"На 201-й российской военной базе, дислоцированной на территории Таджикистана, стартовал масштабный полевой выход артиллеристов. В учебных мероприятиях задействовано более 800 военнослужащих и порядка 200 единиц вооружения и военной техники, в частности, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», ствольная артиллерия самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также 120-мм минометы. Военнослужащие подняты по тревоге, совершают выход в районы сосредоточения, где займут огневые позиции и выполнят огневые задачи", — сказали в пресс-службе.

В военном округе добавили, что полевой выход артиллеристов будет проходить на полигоне Ляур, который находится в 30 км южнее города Душанбе. «Расчеты ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов примут участие в нескольких тактических учениях с боевой стрельбой. Полевой выход продлится до 8 августа», — пояснили в ЦВО.