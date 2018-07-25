МРК «Вышний Волочек» примет участие в параде в Севастополе 

На борту корабля будут размещены знаменитые крылатые ракеты «Калибр».
Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» с «Калибрами» на борту будет участвовать в военно-морском параде в Севастополе, посвященном Дню Военно-морского флота России.
«Помимо прочего, сейчас ведётся подготовка корабля к празднованию Дня ВМФ. Кораблю предстоит занять место в парадной экспозиции на бочках в Севастопольской бухте», — рассказал командир МРК «Вышний Волочек» капитан 2 ранга Дмитрий Сухарь.
«Вышний Волочек» — новейший российский малый ракетный корабль, шестой из проекта «Буян-М». Построен Зеленодольским судостроительным предприятием. Вошел в состав Черноморского флота в июне текущего года. Имеет на вооружении уникальный ракетный комплекс «Калибр», прекрасно зарекомендовавший себя в ходе контртеррористической операции в Сирии.