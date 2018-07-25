МРК «Вышний Волочек» примет участие в параде в Севастополе

На борту корабля будут размещены знаменитые крылатые ракеты «Калибр».

Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» с «Калибрами» на борту будет участвовать в военно-морском параде в Севастополе , посвященном Дню Военно-морского флота России

«Помимо прочего, сейчас ведётся подготовка корабля к празднованию Дня ВМФ. Кораблю предстоит занять место в парадной экспозиции на бочках в Севастопольской бухте», — рассказал командир МРК «Вышний Волочек» капитан 2 ранга Дмитрий Сухарь.