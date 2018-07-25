Ещё
МРК «Вышний Волочек» примет участие в параде в Севастополе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МРК «Вышний Волочек» примет участие в параде в Севастополе 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На борту корабля будут размещены знаменитые крылатые ракеты «Калибр».
Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» с «Калибрами» на борту будет участвовать в военно-морском параде в Севастополе, посвященном Дню Военно-морского флота России.
«Помимо прочего, сейчас ведётся подготовка корабля к празднованию Дня ВМФ. Кораблю предстоит занять место в парадной экспозиции на бочках в Севастопольской бухте», — рассказал командир МРК «Вышний Волочек» капитан 2 ранга Дмитрий Сухарь.
«Вышний Волочек» — новейший российский малый ракетный корабль, шестой из проекта «Буян-М». Построен Зеленодольским судостроительным предприятием. Вошел в состав Черноморского флота в июне текущего года. Имеет на вооружении уникальный ракетный комплекс «Калибр», прекрасно зарекомендовавший себя в ходе контртеррористической операции в Сирии.
ТК «Звезда»: последние новости
В Псковскую область продолжают прибывать участники международного этапа конкурса АРМИ-2018 «Десантный взвод» Пенза принимает участников международного конкурса «Мастер-оружейник» Морпехи ВМФ России осваивают китайский БМП для АрМИ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США22
Трамп обрушил рубль611
Раскрыта правда о «Посейдоне»46
В смерти актера Исакова обвинили врачей2
Украинцев оставили без пенсий73
Видео
00:47
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение