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Пентагон выделил $300 миллионов на производство ракетных комплексов Javelin
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Пентагон выделил $300 миллионов на производство ракетных комплексов Javelin 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Пентагон выделил чуть более 300 миллионов долларов на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для ряда стран, в том числе для Украины, говорится в списке контрактов, заключенных ведомством.
Консорциум компаний Raytheon и Lockheed Martin получил почти 308 миллионов долларов на производство этих систем вооружения для Австралии, Литвы, Тайваня, Турции, Украины и Эстонии. Работы будут производиться в штате Аризона и должны быть завершены до конца августа 2021 года.
Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину.
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