В Петербурге заложили минный тральщик «Петр Ильичев»

Как сообщает ТАСС, это второй в серии корабль противоминной обороны — головной тральщик " Александр Обухов " уже служит в ВМФ России и примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится в Северной столице 29 июля.

Предполагается, что «Петр Ильичев» будет передан заказчику осенью 2020 года, а затем будет служить на Тихоокеанском флоте. Для борьбы с минами корабль будет оснащен самыми разными видами тралов и управляемыми дистанционно подводными дронами. Впрочем, и сам корабль имеет куда большую живучесть по сравнению со стандартными стальными тральщиками, ведь его корпус будет сработан из монолитного стеклопластика. Кроме того, это обеспечит повышенный ресурс — до 30 лет.

Справка «РГ»

Водоизмещение кораблей проекта «Александрит» — 890 тонн. Длина составляет 61 метр, ширина — 10 метров, скорость — до. Они могут развивать скорость до 16,5 узла, экипаж — от 40 человек.