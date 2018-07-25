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В Петербурге заложили минный тральщик «Петр Ильичев»
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В Петербурге заложили минный тральщик «Петр Ильичев» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как сообщает ТАСС, это второй в серии корабль противоминной обороны — головной тральщик "Александр Обухов" уже служит в ВМФ России и примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится в Северной столице 29 июля.
Корабль назван в честь Героя Советского Союза Петра Ильичева приказом главкома ВМФ РФ Владимира Королева. Еще четыре тральщика — «Георгий Курбатов», "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и «Яков Баляев» — сейчас достраиваются на стапелях Средне-Невского завода.
Предполагается, что «Петр Ильичев» будет передан заказчику осенью 2020 года, а затем будет служить на Тихоокеанском флоте. Для борьбы с минами корабль будет оснащен самыми разными видами тралов и управляемыми дистанционно подводными дронами. Впрочем, и сам корабль имеет куда большую живучесть по сравнению со стандартными стальными тральщиками, ведь его корпус будет сработан из монолитного стеклопластика. Кроме того, это обеспечит повышенный ресурс — до 30 лет.
Справка «РГ»
Водоизмещение кораблей проекта «Александрит» — 890 тонн. Длина составляет 61 метр, ширина — 10 метров, скорость — до. Они могут развивать скорость до 16,5 узла, экипаж — от 40 человек.
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