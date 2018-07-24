Мотострелки в Оренбуржье получили первые восемь БМП-2М

САМАРА , 24 июл — РИА Новости . Восемь модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М в рамках гособоронзаказа поступили на вооружение мотострелковой бригады второй общевойсковой армии в Оренбургской области , до конца года соединение получит еще 20 машин, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Мотострелковая бригада второй общевойсковой армии, дислоцированная в Оренбургской области, получила по гособоронзаказу на вооружение первые восемь модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М… До конца года соединение получит на вооружение еще 20 БМП-2М", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в БМП-2М значительно усовершенствованы приборы прицеливания и наблюдения, повышены возможности по действиям экипажа в ночное время. Новая радиостанция Р-168-25У-2 с засекреченной связью повышает защиту от перехвата и дешифровки радиоданных, а также обладает высокой устойчивостью к помехам.

По данным пресс-службы, бронемашины также оснащены обновленным комплексом вооружения, включающим в себя тридцатимиллиметровый автоматический гранатомет АГ-17, противотанковый ракетный комплекс ПТУР «Корнет» и автоматическую пушку, спаренную с 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ.