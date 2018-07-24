Адмирал Кузнецов «рассказывает» об истории войны посетителям московского Музея Победы

Видеозапись адмирала Николая Кузнецова сопровождает одну из экспозиций Музея Победы. Эта часть выставки посвящена разгрому милитаристской Японии . Сегодня исполняется 114 лет со дня рождения выдающегося советского флотоводца, Героя Советского Союза, адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова.

Адмирал — уроженец Вологодской губернии. В 12 лет Николай Кузнецов поступил матросом на речной корабль Северодвинской флотилии, а в 26 лет уже стал командиром крейсера. В 1939 возглавил советский Военно-морской флот. Во время войны умело руководил действиями флота, за что в 1944 году получил звание адмирала. Через год он участвовал в Крымской и Потсдамской конференциях лидеров «Большой тройки» — СССР, США Великобритании . Не без его усилий Советский Союз получил 150 боевых и более 420 вспомогательных кораблей по итогам войны.

В Музее Победы с экранов телевизоров адмирал Кузнецов рассказывает о боевых действиях Красной армии и флота во время Советско-японской войны 1945 года. Он в подробностях раскрывает события Курильской десантной операции. Стоит отметить, что запись сделана во второй половине 1960 годов — начале 70-х. В дар Музею ее передал сын адмирала.