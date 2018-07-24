Адмирал Кузнецов «рассказывает» об истории войны посетителям московского Музея Победы 

Видеозапись адмирала Николая Кузнецова сопровождает одну из экспозиций Музея Победы. Эта часть выставки посвящена разгрому милитаристской Японии. Сегодня исполняется 114 лет со дня рождения выдающегося советского флотоводца, Героя Советского Союза, адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова.
Адмирал — уроженец Вологодской губернии. В 12 лет Николай Кузнецов поступил матросом на речной корабль Северодвинской флотилии, а в 26 лет уже стал командиром крейсера. В 1939 возглавил советский Военно-морской флот. Во время войны умело руководил действиями флота, за что в 1944 году получил звание адмирала. Через год он участвовал в Крымской и Потсдамской конференциях лидеров «Большой тройки» — СССР, США и Великобритании. Не без его усилий Советский Союз получил 150 боевых и более 420 вспомогательных кораблей по итогам войны.
В Музее Победы с экранов телевизоров адмирал Кузнецов рассказывает о боевых действиях Красной армии и флота во время Советско-японской войны 1945 года. Он в подробностях раскрывает события Курильской десантной операции. Стоит отметить, что запись сделана во второй половине 1960 годов — начале 70-х. В дар Музею ее передал сын адмирала.
В Вологде детский морской центр «Меридиан» носит имя адмирала Кузнецова. А ровно два года назад в Кировском сквере открыли памятный бюст выдающемуся земляку.