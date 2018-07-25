Плавмастерская Балтийского флота отправилась в Средиземное море для выполнения задач по предназначению

Экипажу предстоит осуществлять обеспечение технической готовности кораблей и судов соединения Военно-Морского Флота России , выполняющих задачи в этом регионе.

Плавмастерская «ПМ-82» Балтийского флота вышла из Балтийска и отправилась в Средиземное море для выполнения задач по предназначению.

Экипажу предстоит осуществлять обеспечение технической готовности кораблей и судов соединения Военно-Морского Флота России, выполняющих задачи в этом регионе.

«ПМ-82» — третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Они предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.