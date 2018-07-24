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Эксперт разъяснил, хозяевам каких авто стоит беспокоиться после нового указа МО
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Эксперт разъяснил, хозяевам каких авто стоит беспокоиться после нового указа МО 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Министерство обороны подготовило поправки к приказу от 14 марта 2014 года № 151, предполагающие постановку всех гражданских транспортных средств на воинский учет. Адвокат и учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказал, чем в действительности грозит автолюбителям изменение в законодательстве.
— В настоящее время определено, что подлежат изъятию только транспортные средства категории L6. Это четырехколесные мотоциклы. В настоящее время планируется изменение в законодательстве, которое инициирует Министерство обороны. Министерство обороны планирует изымать все транспортные средства категории М1 — легковые автомобили массой не более 3,5 тонн и количество посадочных мест у которых менее восьми, — рассказывает эксперт.
Жердев отметил, что учету подлежать автомобили организаций, государственных органов и граждан. И если у первых и вторых транспортное средство можно изъять и в мирное время, то к гражданам военные власти обратятся только в военное и в период мобилизации. Опасаться, что любой представитель армии России может отнять вашу машину, не стоит.
— Осуществляется модернизация законодательства по мобилизационной подготовке. То есть в случае военного обострения в мире транспортные средства могут быть изъяты. В министерстве обороны имеются необходимые транспортные средства, но в период перехода государства с мирного на военное время требуется некий период для того чтобы транспортные средства, которые находятся на базах хранения военной техники привели в необходимое техническое состояние и передали в вооруженные силы. На это время планируется изъятие транспортных средств у населения, организаций и госорганов, — поясняет он.
В советское время учету подлежал весь транспорт, приобретаемый гражданами страны, позже эта норма была упразднена и обязательными к учету остались только квадрициклы и четырехколесные мотоциклы.
В случае особого положения в стране в первую очередь будут изыматься наиболее проходимые машины. Так, первыми будут УАЗы, так как личный состав обучен их эксплуатировать, ремонтировать и устанавливать на них военную технику. Затем будут изыматься внедорожники иностранного производства и кроссоверы.
— Привлечение для нужд обороны дополнительной автомобильной техники, принадлежащей гражданам и организациям, возможно лишь в исключительных случаях и только в порядке, установленном действующим законодательством, — цитирует Министерство обороны «Экономика сегодня».
Постановка на военный учет всех легковых автомобилей граждан — обычная практика для стран, где практикуется срочная военная служба. По мнению экспертов, принципиальных изменений, как и последствий (в мирное) поправки не предполагают. Изъятие машины, как и раньше, подразумевает дальнейшую компенсацию со стороны государства.
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