В Крыму пройдёт выставка, посвящённая истории Черноморского флота

Об этом сообщает «Крыминформ».

Экспозиция откроется 28 июля, в преддверии Дня Военно-морского флота.

«Посетители смогут увидеть уникальные экспонаты из фондов музея, поступившие в разные годы. Это различные судовые приборы (компас, секстант, протрактор, штурвал, фонарь и другие), а также корабельные снасти», — рассказали в музее.

Также будут выставлены графические листы из альбома «Военно-морской флот», макеты судов, книги по морской навигации и личные вещи моряков, принимавших участие в Керченско-Феодосийской десантной операции.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что уваровские таврические чтения «Древности юга России» будут проходить с 19 по 21 сентября в государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический».