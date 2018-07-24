В Крыму пройдёт выставка, посвящённая истории Черноморского флота 

Об этом сообщает «Крыминформ».
Экспозиция откроется 28 июля, в преддверии Дня Военно-морского флота.
«Посетители смогут увидеть уникальные экспонаты из фондов музея, поступившие в разные годы. Это различные судовые приборы (компас, секстант, протрактор, штурвал, фонарь и другие), а также корабельные снасти», — рассказали в музее.
Также будут выставлены графические листы из альбома «Военно-морской флот», макеты судов, книги по морской навигации и личные вещи моряков, принимавших участие в Керченско-Феодосийской десантной операции.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что уваровские таврические чтения «Древности юга России» будут проходить с 19 по 21 сентября в государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический».