Выдержку офицеров из Узбекистана проверили на Тоцком полигоне

Накануне в Оренбуржье на Тоцком полигоне побывала делегация из Узбекистана . Наши военные представили коллегам новые способы психологической подготовки войск Центрального военного округа (ЦВО).

Офицерам предлагалось преодолеть полосу препятствий протяженностью полкилометра. Совсем недавно ее разработали и внедрили в боевую подготовку подразделений. Она создана для того, чтобы повысить устойчивость солдат к психологическому прессингу в бою, сообщает пресс-служба ЦВО.

Прохождение полосы офицерами из Узбекистана началось с мини-тренинга военных психологов второй общевойсковой армии. В течение всего прохождения препятствия эксперты следили за ходом испытаний. Военные встречали на своем пути полуразрушенные стены, проволочные преграды, а также рвы с ловушками. На протяжении всего пути их обжигало пламя, поджидали внезапные засады, взрывные устройства, слышались крики «раненых» с призывами сдаться.

После прохождения всех испытаний узбекские офицеры дали высокую оценку новым способам психологической подготовки.