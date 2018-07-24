Выдержку офицеров из Узбекистана проверили на Тоцком полигоне 

Накануне в Оренбуржье на Тоцком полигоне побывала делегация из Узбекистана. Наши военные представили коллегам новые способы психологической подготовки войск Центрального военного округа (ЦВО).
Офицерам предлагалось преодолеть полосу препятствий протяженностью полкилометра. Совсем недавно ее разработали и внедрили в боевую подготовку подразделений. Она создана для того, чтобы повысить устойчивость солдат к психологическому прессингу в бою, сообщает пресс-служба ЦВО.
Прохождение полосы офицерами из Узбекистана началось с мини-тренинга военных психологов второй общевойсковой армии. В течение всего прохождения препятствия эксперты следили за ходом испытаний. Военные встречали на своем пути полуразрушенные стены, проволочные преграды, а также рвы с ловушками. На протяжении всего пути их обжигало пламя, поджидали внезапные засады, взрывные устройства, слышались крики «раненых» с призывами сдаться.
После прохождения всех испытаний узбекские офицеры дали высокую оценку новым способам психологической подготовки.