Пожар на новейшем корабле ВМС Италии попал на видео

Возгорание произошло в машинном отсеке судна, стоявшего в доках верфи судостроительной компании Fincantieri. По словам пожарных, тушение огня заняло несколько часов.

Из-за пожара судно наклонилось набок. Эксперты компании оценят ущерб от ЧП позднее.

Корабль материально-технического обеспечения Vulcano был спущен на воду в прошлом месяце. Предполагается, что 193-метровое судно поступит на вооружение в 2019 году.