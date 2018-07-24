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Пожар на новейшем корабле ВМС Италии попал на видео
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Пожар на новейшем корабле ВМС Италии попал на видео 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Специи загорелось судно обеспечения ВМС Италии Vulcano. Об этом сообщает портал Naval Today.
Возгорание произошло в машинном отсеке судна, стоявшего в доках верфи судостроительной компании Fincantieri. По словам пожарных, тушение огня заняло несколько часов.
Из-за пожара судно наклонилось набок. Эксперты компании оценят ущерб от ЧП позднее.
Корабль материально-технического обеспечения Vulcano был спущен на воду в прошлом месяце. Предполагается, что 193-метровое судно поступит на вооружение в 2019 году.
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