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Во время войны у россиян отберут личные автомобили
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Во время войны у россиян отберут личные автомобили 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Министерство обороны РФ вышло с законодательной инициативой, направленной на поддержание военной мощи страны за счет своих граждан.
Военные намереваются в принудительном порядке забирать автомобили у россиян в случае войны. Для этого все машины хотят поставить на специальный учет.
Как информируют федеральные СМИ, это касается всех транспортных средств, на которых можно возить людей. В первую очередь речь ведется о внедорожниках. В качестве «утешения» гражданам, машины которых были взято на благо Родины, хотят предусмотреть некоторые компенсационные меры. Что это будет — не уточняется.
Сведения о личном транспорте военные намереваются брать в государственных структурах: Федеральной налоговой службе, ГИБДД и проч.
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