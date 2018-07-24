Во время войны у россиян отберут личные автомобили

Министерство обороны РФ вышло с законодательной инициативой, направленной на поддержание военной мощи страны за счет своих граждан.

Военные намереваются в принудительном порядке забирать автомобили у россиян в случае войны. Для этого все машины хотят поставить на специальный учет.

Как информируют федеральные СМИ, это касается всех транспортных средств, на которых можно возить людей. В первую очередь речь ведется о внедорожниках. В качестве «утешения» гражданам, машины которых были взято на благо Родины, хотят предусмотреть некоторые компенсационные меры. Что это будет — не уточняется.