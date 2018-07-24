В Забайкалье восемь тысяч артиллеристов изготовились к стрельбе

В Забайкалье начался массовый полевой выход артиллеристов. В нем участвуют около восьми тысяч военнослужащих и порядка двух тысяч единиц самой разнообразной техники. Это оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», крупнокалиберные реактивные системы залпового огня «Ураган», «Торнадо-Г», ствольная артиллерия — самоходные артиллерийские установки «Акация», «Гвоздика», «Мста-Б».

Амурской области и Как сообщает Интерфакс, на полевые учения выйдут артиллерийские и ракетные соединения Хабаровского края Бурятии . Они уже прибыли на забайкальский полигон «Цугол». Военнослужащих и технику доставили туда по железной дороге и автомобилями.

По информации штаба Восточного военного округа, расчеты ствольной артиллерии различного калибра, реактивных систем залпового огня, минометов поучаствуют в нескольких тактических учениях с боевой стрельбой. А особенностью полевого выхода станет оценка мобильности подразделений и отработка ими учебно-боевых задач на незнакомых полигонах.