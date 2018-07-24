Ещё
Российские боевые машины пехоты БМП-2 прошли первый тест-драйв на полигоне НОАК Китая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские боевые машины пехоты БМП-2 прошли первый тест-драйв на полигоне НОАК Китая 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи отработали сложнейшие элементы экстремального вождения в условиях 40-градусной жары.
Российские боевые машины пехоты БМП-2 в рамках подготовки к конкурсу «Суворовский натиск» Армейских международных игр-2018 прошли первый тест-драйв на полигоне Народно-освободительной армии Китая Корла в условиях 40-градусной жары.
Экипажи БМП-2 отработали сложнейшие элементы экстремального вождения после переброски из России в Китай и совершения марша комбинированным способом.
Данные образцы российской техники представят Вооруженные Силы России на полигоне между пустыней Такла-Макар и горами Тянь-Шань, где будут проведены три международных конкурса.
Боевые машины пехоты БМП-2 прошли первое техническое обслуживание в самой дальней точке полигона Синьцзянско-Уйгорского автономного района. После совершения марша и тест-драйва военная техника пройдёт обкатку на горном участке суровой пустыни.
В состав российской делегации международного конкурса «Суворовский натиск» вошли более 20 военнослужащих.
Армейские международные игры-2018 на территории Китая будут проводиться с 29 июля по 11 августа. В этом году в конкурсе «Суворовский натиск» примут участие семь стран: Китай, Россия, Белоруссия, Казахстан, Иран, Венесуэла и Зимбабве.
ТК «Звезда»: последние новости
Морпехи ВМФ России осваивают китайский БМП для АрМИ-2018 Жители Балтийска увидели в действии флотский спецназ В день 100-летия Военной комендатуры Москвы в Александровском саду воссоздали историю Вечного огня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов218
Оксана Шачко оставила предсмертную записку68
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков94
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции169
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии41
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение