Российские боевые машины пехоты БМП-2 прошли первый тест-драйв на полигоне НОАК Китая 

Экипажи отработали сложнейшие элементы экстремального вождения в условиях 40-градусной жары.
Российские боевые машины пехоты БМП-2 в рамках подготовки к конкурсу «Суворовский натиск» Армейских международных игр-2018 прошли первый тест-драйв на полигоне Народно-освободительной армии Китая Корла в условиях 40-градусной жары.
Экипажи БМП-2 отработали сложнейшие элементы экстремального вождения после переброски из России в Китай и совершения марша комбинированным способом.
Данные образцы российской техники представят Вооруженные Силы России на полигоне между пустыней Такла-Макар и горами Тянь-Шань, где будут проведены три международных конкурса.
Боевые машины пехоты БМП-2 прошли первое техническое обслуживание в самой дальней точке полигона Синьцзянско-Уйгорского автономного района. После совершения марша и тест-драйва военная техника пройдёт обкатку на горном участке суровой пустыни.
В состав российской делегации международного конкурса «Суворовский натиск» вошли более 20 военнослужащих.
Армейские международные игры-2018 на территории Китая будут проводиться с 29 июля по 11 августа. В этом году в конкурсе «Суворовский натиск» примут участие семь стран: Китай, Россия, Белоруссия, Казахстан, Иран, Венесуэла и Зимбабве.