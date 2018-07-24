Российские боевые машины пехоты БМП-2 прошли первый тест-драйв на полигоне НОАК Китая

Экипажи отработали сложнейшие элементы экстремального вождения в условиях 40-градусной жары.

Российские боевые машины пехоты БМП-2 в рамках подготовки к конкурсу «Суворовский натиск» Армейских международных игр-2018 прошли первый тест-драйв на полигоне Народно-освободительной армии Китая Корла в условиях 40-градусной жары.

Экипажи БМП-2 отработали сложнейшие элементы экстремального вождения после переброски из России в Китай и совершения марша комбинированным способом.

Данные образцы российской техники представят Вооруженные Силы России на полигоне между пустыней Такла-Макар и горами Тянь-Шань, где будут проведены три международных конкурса.

Боевые машины пехоты БМП-2 прошли первое техническое обслуживание в самой дальней точке полигона Синьцзянско-Уйгорского автономного района. После совершения марша и тест-драйва военная техника пройдёт обкатку на горном участке суровой пустыни.

В состав российской делегации международного конкурса «Суворовский натиск» вошли более 20 военнослужащих.