Столярова заявила о фактической потере шефских связей с десантным кораблем «Саратов»

Шефство над личным составом большого десантного корабля «Саратов», дислоцируемого на военной базе Черноморского флота в Севастополе , практически прекращено. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты Саратовской области по вопросам патриотического воспитания Елена Столярова на проходящей сегодня, 17 июля, пресс-конференции, посвященной участию горожан в празднованиях Дня Военно-морского флота России в Севастополе.

«Не хочу я говорить плохо, но в то же время хорошо-то сказать и не совсем получается. В последнее время шефские связи с большим десантным кораблем «Саратов», дислоцируемым в Севастополе, сильно ослабли. Эти связи нужны морякам, которые служат на корабле, они нужны морским пехотинцам, которые служат в 810-й отдельной бригаде морской пехоты в Севастополе, но у нас эта работа с каждым годом ослабевает», — посетовала Столярова.

По словам общественницы, раньше за каждым подразделением бригады морской пехоты был закреплен отдельный муниципальный район, но сейчас эта практика сошла на нет.

«Вся наша шефская работа сводится к приезду небольшой делегации в 810-ю бригаду и все. Очень хочется возродить былую мощь и активность в шефской работе. Прежде всего, шефское взаимодействие воинских частей Черноморского флота и жителей Саратовской области в первую очередь нужно нам. Это, на мой взгляд, образец для воспитания патриотизма у детей. В прошлом году удалось заинтересовать данным направлением гимназию №2. Они открыли у себя музей большого десантного корабля «Саратов», он наполняется разными раритетами, экспонаты из различного обмундирования», — рассказала глава комиссии.

В этом году, по данным Елены Столяровой, в Севастополь из Саратова намерены поехать 50 человек.

«Сейчас общественная организация морских пехотинцев «Тайфун» по всей Саратовской области открывают свои классы. Часть этих юных морских пехотинцев — представителей классов — вошли в состав делегации региона, которая направится в этом году в Севастополь», — отметила общественница.