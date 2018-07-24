Ещё
Столярова заявила о фактической потере шефских связей с десантным кораблем «Саратов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столярова заявила о фактической потере шефских связей с десантным кораблем «Саратов» 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 1 час назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
Шефство над личным составом большого десантного корабля «Саратов», дислоцируемого на военной базе Черноморского флота в Севастополе, практически прекращено. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты Саратовской области по вопросам патриотического воспитания Елена Столярова на проходящей сегодня, 17 июля, пресс-конференции, посвященной участию горожан в празднованиях Дня Военно-морского флота России в Севастополе.
«Не хочу я говорить плохо, но в то же время хорошо-то сказать и не совсем получается. В последнее время шефские связи с большим десантным кораблем «Саратов», дислоцируемым в Севастополе, сильно ослабли. Эти связи нужны морякам, которые служат на корабле, они нужны морским пехотинцам, которые служат в 810-й отдельной бригаде морской пехоты в Севастополе, но у нас эта работа с каждым годом ослабевает», — посетовала Столярова.
По словам общественницы, раньше за каждым подразделением бригады морской пехоты был закреплен отдельный муниципальный район, но сейчас эта практика сошла на нет.
«Вся наша шефская работа сводится к приезду небольшой делегации в 810-ю бригаду и все. Очень хочется возродить былую мощь и активность в шефской работе. Прежде всего, шефское взаимодействие воинских частей Черноморского флота и жителей Саратовской области в первую очередь нужно нам. Это, на мой взгляд, образец для воспитания патриотизма у детей. В прошлом году удалось заинтересовать данным направлением гимназию №2. Они открыли у себя музей большого десантного корабля «Саратов», он наполняется разными раритетами, экспонаты из различного обмундирования», — рассказала глава комиссии.
В этом году, по данным Елены Столяровой, в Севастополь из Саратова намерены поехать 50 человек.
«Сейчас общественная организация морских пехотинцев «Тайфун» по всей Саратовской области открывают свои классы. Часть этих юных морских пехотинцев — представителей классов — вошли в состав делегации региона, которая направится в этом году в Севастополь», — отметила общественница.
ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»: последние новости
Экономист Николаев: Повышение пенсионного возраста можно назвать трудом по принуждению Путин и Трамп разговаривали в Хельсинки четыре часа Политолог Соловей заметил начало разрушения «сакрального образа» власти Путина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов218
Оксана Шачко оставила предсмертную записку68
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков94
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции169
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии41
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение