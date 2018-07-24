Курсанты военных вузов Минобороны России выступят в Китае в рамках конкурсов «АрМИ-2018»

Будущие офицеры представят свои училища и страну на международных соревнованиях «Чистое небо» и «Суворовский натиск».

В рамках конкурсов Армейских международных игр, которые пройдут в Китае , выступят курсантские команды двух вузов Минобороны России

Будущие офицеры представят свою страну на международных конкурсах «Чистое небо» и «Суворовский натиск».

Курсанты будут соревноваться с военнослужащими из других армий мира в мастерстве экстремального вождения бронетехники по пересеченной местности и огневой подготовке.

Каждое из соревнований предусматривает выполнение свыше 20 нормативов.

Курсанты Военной академии войсковой ПВО РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища проведут около месяца на территории КНР.

Курсантские команды стали победителями всеармейских конкурсов.

Армейские международные игры на территории Китая (АрМИ-2018) будут проводиться с 29 июля по 11 августа.