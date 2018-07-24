Китайские родственники Т-72 готовятся к пустынному лазертагу

На китайском военном портале eng.chinamil.com.cn размещен фоторепортаж, рассказывающий об учениях в пустынной местности северо-западного Китая подразделения, вооруженного танками Тип 99.

Особенностью представленных на фото боевых машин является, то, что они оборудованы лазерными имитаторами поражения. Такое оборудование, позволяющее достичь высокой реалистичности в ходе учебных боев, активно применяется в ходе двухсторонних учений.

В народно-освободительной армии Китая в настоящее время сформированы части, обозначающие силы противника. Если ранее они были вооружены устаревшими танками Тип 59 и Тип 62, то сейчас идет переоснащение на современную технику.

Тип 99 считается военными экспертами родственником Т-72. У нижнетагильских машин заимствованы элементы ходовой части, в частности катки, 125-мм пушка и автомат заряжания к ней.

Основной боевой танк имеет современную систему управления огнем с тепловизорами. Мощный двигатель в 1200 л.с. позволяет развивать по шоссе до 70 км/ч.

Бронирование — многослойное, с динамической защитой. Специалисты отмечают, что у китайских танков традиционно недостаточно прикрыты боковые проекции корпуса.

Именно для этой модели 99-го китайские конструкторы разработали комплекс лазерного противодействия, способный, по некоторым данным, выводить из строя не только оптические приборы, но и органы зрения.

В настоящее время НОАК вооружается новой версией Тип 99. Танк получил усовершенствованные прицелы, динамическую защиту и более мощный двигатель.