Ещё
Китайские родственники Т-72 готовятся к пустынному лазертагу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайские родственники Т-72 готовятся к пустынному лазертагу 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
На китайском военном портале eng.chinamil.com.cn размещен фоторепортаж, рассказывающий об учениях в пустынной местности северо-западного Китая подразделения, вооруженного танками Тип 99.
Особенностью представленных на фото боевых машин является, то, что они оборудованы лазерными имитаторами поражения. Такое оборудование, позволяющее достичь высокой реалистичности в ходе учебных боев, активно применяется в ходе двухсторонних учений.
В народно-освободительной армии Китая в настоящее время сформированы части, обозначающие силы противника. Если ранее они были вооружены устаревшими танками Тип 59 и Тип 62, то сейчас идет переоснащение на современную технику.
Тип 99 считается военными экспертами родственником Т-72. У нижнетагильских машин заимствованы элементы ходовой части, в частности катки, 125-мм пушка и автомат заряжания к ней.
Основной боевой танк имеет современную систему управления огнем с тепловизорами. Мощный двигатель в 1200 л.с. позволяет развивать по шоссе до 70 км/ч.
Бронирование — многослойное, с динамической защитой. Специалисты отмечают, что у китайских танков традиционно недостаточно прикрыты боковые проекции корпуса.
Именно для этой модели 99-го китайские конструкторы разработали комплекс лазерного противодействия, способный, по некоторым данным, выводить из строя не только оптические приборы, но и органы зрения.
В настоящее время НОАК вооружается новой версией Тип 99. Танк получил усовершенствованные прицелы, динамическую защиту и более мощный двигатель.
Российская Газета: последние новости
В Забайкалье восемь тысяч артиллеристов изготовились к стрельбе Виктор Мураховский: советские танки Т-62М еще послужат Беспилотники научили охотиться друг на друга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов218
Оксана Шачко оставила предсмертную записку68
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков94
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции169
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии41
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение