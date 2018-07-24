Врачебная тревога: кадры тренировки медицинского спецназа ЦВО

Екатеринбурге прошли учения медицинских отрядов специального назначения, в ходе которых врачи совершили марш в указанный район и развернули модульный госпиталь для приема раненых.

Тренировка медицинского отряда специального назначения прошла в Центральном военном округе. В ходе учений военные врачи совершили марш в составе автомобильной колонны и в нужном районе развернули модульный госпиталь для приема раненых.

Оснащение мобильного госпиталя, которое включает в себя лабораторно-диагностические, операционные, перевязочные и реанимационные модули, позволяет оказывать помощь раненым с травмами любой сложности. При этом сами модули оборудованы системой жизнеобеспечения, которая дает возможность работать в условиях зараженной атмосферы.

В учениях приняли участие более 100 медиков и 30 единиц специальной техники.