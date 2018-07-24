Екатеринбургский медицинский отряд специального назначения в ходе учения развернул полевой госпиталь за 50 минут

На полигоне военные медики подготовили к работе семь специализированных модулей переменного объёма и отработали действия по оказанию медпомощи по всем видам травм и поражений.

Военнослужащие екатеринбургского медицинского отряда специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) развернули автономный полевой госпиталь за 50 минут на Свердловском полигоне.

По плану учения отряд был поднят по тревоге и совершил марш в назначенный район. На полигоне военные медики развернули и подготовили к работе семь специализированных модулей переменного объёма.

В полевых условиях военнослужащие отработали действия по оказанию медпомощи по всем видам травм и поражений.

В составе екатеринбургского медицинского отряда специального назначения имеется лабораторно-диагностический модуль, позволяющий проводить до 1,5 тыс. рентгенологических, флюорографических и ультразвуковых исследований в сутки, предперевязочная с возможностью оказания помощи 64 пациентам в сутки, перевязочная (три пострадавших в час), операционная (до восьми операций в сутки), реанимационная и модуль интенсивной терапии.