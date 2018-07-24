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Екатеринбургский медицинский отряд специального назначения в ходе учения развернул полевой госпиталь за 50 минут
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Екатеринбургский медицинский отряд специального назначения в ходе учения развернул полевой госпиталь за 50 минут 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На полигоне военные медики подготовили к работе семь специализированных модулей переменного объёма и отработали действия по оказанию медпомощи по всем видам травм и поражений.
Военнослужащие екатеринбургского медицинского отряда специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) развернули автономный полевой госпиталь за 50 минут на Свердловском полигоне.
По плану учения отряд был поднят по тревоге и совершил марш в назначенный район. На полигоне военные медики развернули и подготовили к работе семь специализированных модулей переменного объёма.
В полевых условиях военнослужащие отработали действия по оказанию медпомощи по всем видам травм и поражений.
В составе екатеринбургского медицинского отряда специального назначения имеется лабораторно-диагностический модуль, позволяющий проводить до 1,5 тыс. рентгенологических, флюорографических и ультразвуковых исследований в сутки, предперевязочная с возможностью оказания помощи 64 пациентам в сутки, перевязочная (три пострадавших в час), операционная (до восьми операций в сутки), реанимационная и модуль интенсивной терапии.
Ранее сообщалось, что в медицинскую подготовку военнослужащих внесены изменения, учитывающие опыт, полученный в Сирийской Арабской Республике. В методических рекомендациях руководители военной медицины округа предложили новые комплексы упражнений по эвакуации раненых с поля боя, в том числе и из поврежденных боевых машин, и оказании им первой помощи.
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