В Центральном районе проходят учения сотрудников Водоканала и МЧС

Во вторник, 24 июля, в центре Санкт-Петербурга проходят совместные учения сотрудников Водоканала, спасателей и районных коммунальных структур.

Их задача — ликвидировать условное технологическое нарушение на магистральном водопроводе холодного водоснабжения. При этом на улице температура в -10 градусов. Трубу якобы прорвало у дома №32б на Суворском проспекте. Воды вытекает на проезжую часть, где образовывается наледь.

Цель таких мероприятий — отработка практических навыков всех причастных структур во время ЧС в городе.