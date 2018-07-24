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В Центральном районе проходят учения сотрудников Водоканала и МЧС
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В Центральном районе проходят учения сотрудников Водоканала и МЧС 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Во вторник, 24 июля, в центре Санкт-Петербурга проходят совместные учения сотрудников Водоканала, спасателей и районных коммунальных структур.
Их задача — ликвидировать условное технологическое нарушение на магистральном водопроводе холодного водоснабжения. При этом на улице температура в -10 градусов. Трубу якобы прорвало у дома №32б на Суворском проспекте. Воды вытекает на проезжую часть, где образовывается наледь.
Цель таких мероприятий — отработка практических навыков всех причастных структур во время ЧС в городе.
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