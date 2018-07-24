Морпехи ВМФ осваивают китайский БМП

Морпехи ВМФ России осваивают китайский БМП для АрМИ-2018

Соревнования среди морских пехотинцев в рамках АрМИ-2018 будут проходить на китайской бронемашине ZBD 05.

Китае в эти минуты к тренировкам готовятся российские морпехи, которые будут отстаивать честь страны на Армейских международных играх. Для этого им нужно освоить незнакомую боевую технику, ведь по правилам все выступают на машинах той страны, в которой проходит соревнование.

В этот раз — это китайский монстр БМП ZBD 05. Высоченная бронемашина с красными звездами на борту кажется огромной и неповоротливой, она весит почти 30 тонн, но способна разогнаться до 60 км/ч на суше и до 40 км/ч на воде.

Однако сейчас китайский экипаж двигается медленно, демонстрируя иностранным делегациям правила преодоления дистанции. Бронемашина преодолевает противотанковый ров, колейный мост и контрэскарп.

Также в рамках АрМИ-2018 будет специфическое для морпехов маневрирование на воде и, конечно, стрельба — из 30-милимметровой пушки и пулемета.

На выбор машин каждой команде отводится по десять минут. Первыми, согласно жеребьевке, технику осматривают венесуэльцы, россияне — вторые.

На этих соревнованиях экипажи из России будут впервые управлять китайскими машинами. Главная сложность для механика-водителя — ее габариты, а для наводчика — иероглифы.

«Вооружение очень похоже на нашу БМП 2, стабилизатор похож на наш, прицелы тоже. Конечно, нужен переводчик, потому что наш блок отличается от этого», — рассказал наводчик-оператор Сергей Мамедов.

На башне каждой машины нарисована звезда, внутри — цифры 8 и 1 — первое августа, день основания Народно-освободительной армии Китая. Для наших военных вождение зарубежной техники станет отличной практикой.

«Это абсолютно новый вариант техники. Он ни к БМП нашей пехотной не относится, ни к БТР, то есть именно машина создана для подразделений морской пехоты. По скорости преодоления препятствий наши машины выигрывают — меньше габариты, лучше управление, техника преодоления препятствий легче отрабатывается на нашей гусеничной технике и колесной», — отметил начальник службы береговых войск ВМФ России Максим Журилов.

Первые тренировки морских пехотинцев в преддверии соревнований IV Армейских международных игр состоятся уже завтра.