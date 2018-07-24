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РФ потратит 221 млн рублей на спасение затонувших подлодок
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РФ потратит 221 млн рублей на спасение затонувших подлодок 

News.ru 52 минуты назад
В России хотят создать модульную систему спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте. Заказ на работы поступил от Минобороны, ведомство готово потратить на это 221 миллион рублей.
Финансирование проекта, как следует из материалов на портале госзакупок, продлится несколько лет. Завершить работу нужно до 10 ноября 2020 года. Исполнитель этого контракта будет выбран в сентябре по итогам закрытого конкурса. Проект получил название «Лучина».
Ранее News.ru писал о том, что китайские учёные работают над созданием военной подлодки, которая будет обладать искусственным интеллектом.
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